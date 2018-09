Ook ambulancepersoneel in actie

Ambulancemedewerkers komen maandag in zeven regio’s in actie. Ze willen dat er iets gebeurt aan de werkdruk en de salarissen. Vanaf 08.00 uur werken de ambulancemedewerkers in Amsterdam, Rotterdam, Utrecht, Den Haag, Drenthe, Brabant-Zuidoost en Noord-Holland Noord strikt volgens de afspraken in hun cao. Dat betekent: geen overwerk, geen neventaken, geen onnodige risico’s nemen en alle voorgeschreven pauzes opnemen. De stiptheidsacties in deze regio’s duren twee weken.

FNV-bestuurder Fred Seifert noemt het „spijtig dat Ambulancezorg Nederland het zover laat komen”. Maar betere arbeidsvoorwaarden en fatsoenlijk werkomstandigheden zijn hard nodig. „Het houdt de sector aantrekkelijk voor nieuwe collega’s, maar voorkomt ook vertrek van ambulancemedewerkers. Het is voor veel regio’s nu al lastig om de roosters rond te krijgen en daarmee aan de paraatheid te voldoen. Daarom moeten de werkgevers nu echt over de brug gaan komen. Niets doen is onverantwoord!” Onder de cao vallen ongeveer 6000 mensen.

Ook werknemers bij onder meer de postbezorging, universitaire ziekenhuizen en AkzoNobel voeren actie voor betere arbeidsvoorwaarden. FNV heeft inmiddels wel nieuwe cao-afspraken gemaakt met de werkgevers in de particuliere beveiliging.