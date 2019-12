Ook acties boeren en bouwers in avondspits, veel files

Acties van boeren en bouwers zorgen ook voor drukte tijdens de avondspits. Er stond aan het begin van de avond al 420 kilometer, terwijl dat normaal rond die tijd 270 kilometer is, meldde de ANWB. De weg A7 bij Hoorn-Noord is korte tijd afgesloten geweest door de politie. Voertuigen van actievoerders werden daar tegengehouden omdat ze tegen de afspraken in de snelweg op wilden gaan.

„Als dat wel is afgesproken, dan faciliteren wij dat. Omdat dit nu niet het geval was, vonden wij het te gevaarlijk voor medeweggebruikers. Het snelheidsverschil is te groot tussen een tractor en een auto”, aldus een politiewoordvoerder. Er was overleg met de actievoerders en daarna vertrokken ze. Toen kon de weg weer worden vrijgegeven.

Op de A1 tussen Amsterdam en Amersfoort loopt de vertraging op naar een uur. Dat komt door tractoren en andere voertuigen die vertrekken vanaf het Mediapark in Hilversum. Dat werd woensdag de hele dag geblokkeerd door demonstranten die zendtijd eisten, maar niet kregen.

Ook op andere plekken in het land is het druk door acties. Tussen Deil en Tiel is er een uur vertraging. Ook rond Arnhem is het zeer druk. Tussen Joure en Emmeloord is er ook een uur vertraging.

In de ochtend leidden acties tegen het stikstofbeleid van de regering ook al tot veel files.