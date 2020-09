Ook achtste kind weg bij pleegmoeder Veronika Jong

Een 11-jarig meisje moet weg bij het gezinshuis van pleegmoeder Veronika Jong in het Limburgse Ell. De rechtbank in Roermond komt met deze uitspraak vrijdag tegemoet aan een eis van Jeugdzorg Roermond.

In navolging van twee andere jeugdzorginstellingen vond ook Jeugdzorg Roermond dat het meisje niet veilig was bij Jong. Beide andere jeugdzorginstellingen haalden onlangs al zeven kinderen weg bij haar gezinshuis. Pogingen van Jong om dit via de rechter tegen te houden, mislukten. De rechtbank stelde ook toen de jeugdzorginstellingen in het gelijk.

Volgens de rechtbank is de samenwerking tussen het gezinshuis en jeugdzorg ernstig verstoord. „Daarbij komt dat het gezinshuis de afgelopen periode is omgeven door strijd en onrust, waardoor de plaatsing van de jeugdige in het gezinshuis ook niet langer houdbaar is”, aldus de rechtbank. „De minderjarige moet behandeld worden en heeft behoefte aan rust. De rechtbank veroordeelt het gezinshuis om mee te werken aan het overdragen van de minderjarige aan Bureau Jeugdzorg.”

Advocaat Suze Oudenhove van Jong noemde de uitspraak vrijdag „meer dan teleurstellend”. Zij noemt de rechterlijke uitspraak „kortzichtig”.

„Diep- en dieptriest dat jeugdzorg op deze wijze in Nederland kan en blijkbaar mag werken zonder te worden teruggefloten door de kinderrechter”, reageert de advocaat.

Door de uitspraak van de rechter heeft Jong nu geen pleegkinderen meer. Jong kwam de afgelopen jaren vaker in de publiciteit omdat ze het opnam voor kinderen, die volgens haar door jeugdzorg aan hun lot worden overgelaten.