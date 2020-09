Ook aandacht in buitenland voor bijeenkomst FvD in ambassade

De bijeenkomst met Forum voor Democratie in de Amerikaanse ambassade heeft ook de aandacht getrokken van internationale media. „Gezant VS in Nederland beschuldigd van inmenging verkiezingen na ‘fondsenwerving’ voor rechtse partij op ambassade”, kopt het Russische RT op zijn Engelstalige nieuwswebsite.

Naast RT berichten ook Amerikaanse media als The Washington Post, The New York Times en nieuwsblad Newsweek over de bijeenkomst, waar oorspronkelijk door de De Groene Amsterdammer melding van is gemaakt. Dat blad schreef dat de uitnodiging voor de samenkomst was verstuurd door hoofd fondsenwerving van de partij van Thierry Baudet.

The New York Times noemt Hoekstra „een van de meest uitgesproken ambassadeurs van president Trump” en schrijft dat de „conservatieve gezant” opnieuw het middelpunt is van een rel. The Washington Post bericht dat Nederlandse functionarissen opheldering hebben geëist over het evenement in de ambassade.

De Amerikaanse ambassadeur Pete Hoekstra heeft ontkend dat de bijeenkomst op 10 september was bedoeld om geld op te halen voor Forum. Dat liet ook het Amerikaanse ministerie van Buitenlandse Zaken weten aan media in de VS. Het ging volgens het departement niet om een „fondsenwervingsactie” maar om een „town hall discussion”.