Ooievaarsnest veroorzaakt kortsluiting in treinleiding

De treinen tussen Amersfoort en Apeldoorn rijden vrijdagmiddag niet, omdat een ooievaarsnest in de buurt van Barneveld kortsluiting in een bovenleiding heeft veroorzaakt. Het nest kwam in aanraking met de bovenleiding en vloog in brand. Medewerkers van ProRail zijn onderweg om het probleem op te lossen, aldus de spoorbeheerder.

Volgens ProRail gebeurt het steeds vaker dat ooievaars een nest bouwen in een mast van een bovenleiding. De vogels nestelen graag hoog boven de grond. Maar op een bovenleiding staat hoogspanning en dat is gevaarlijk voor de dieren. Ook kan door kortsluiting zoals bij Barneveld het treinverkeer stil komen te liggen. ProRail probeert daarom met speciale constructies te voorkomen dat ooievaars op masten een nest gaan bouwen. Weghalen van nesten is verboden, omdat ooievaars beschermd zijn.

De spoorbeheerder verwacht dat de treinen op de Veluwe rond 18.30 uur weer gaan rijden. Tot die tijd worden bussen ingezet.