Ooggetuige Daan Molenaar: Dader leek doelgericht te schieten

„Ik heb veel geluk gehad,” zegt Daan Molenaar. Hij was getuige van de schietpartij maandagochtend in Utrecht.

Molenaar, werkzaam bij de Evangelische Omroep, pakte maandag de tram. Hij zat in hetzelfde voertuig als de verdachte Gökmen Tanis, al zat Molenaar niet in dezelfde coupe.

Ineens ging de tram vol in de remmen. Molenaar hoorde schoten. Toen de man, vader van een kind, de tram uitsprong, kreeg hij de schrik van zijn leven. „Ik hoorde schoten. Ik zag dat een vrouw werd weggesleept en dat de dader doelgericht op iemand schoot,” zegt hij desgevraagd via de telefoon.

Nadat Molenaar uit de tram was gesprongen, sloeg hij met een groepje anderen op de vlucht. „Ik heb honderden meters gerend, de weg over, de bosjes in, langs flats.”

Zo rond 17 uur maandagmiddag krijgt Molenaar steeds meer het vermoeden dat de oorzaak van de schietpartij in de relationele sfeer ligt, en geen terreurdaad is geweest. „Eerst dacht ik ook aan terreur, maar het lijkt erop dat het om een gerichte afrekening gaat. Het leek erop dat de dader boos was.”

Molenaar kijkt terug op een veelbewogen dag. Zijn vrouw, zwanger van een tweede kindje, „zat te trillen” toen ze het nieuws hoorde. „Zoiets verwacht je niet op een doordeweekse dag.”