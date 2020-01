Oogartsen vinden inperken vuurwerkverkoop niet voldoende

„Fijn dat het kabinet de goede kant op buigt, maar het is nog niet voldoende.” Dat zeggen oogartsen Jan Keunen en Tjeerd de Faber. Ze stellen dat nadat vrijdag het kabinet heeft gezegd de verkoop van consumentenvuurwerk sterk aan banden te willen leggen. Belangrijke leidraad daarbij is de wens van de politie en hulpdiensten en een rapport van de Onderzoeksraad voor Veiligheid (OVV). Die pleiten allemaal voor een verbod van knalvuurwerk en vuurpijlen.

Minister Ferd Grapperhaus (Justitie en Veiligheid) wil er vaart mee maken. Ook premier Mark Rutte concludeert dat verdere beperkingen van het gebruik van consumentenvuurwerk onvermijdelijk zijn. Dat er op enig moment een totaalverbod komt lijkt Rutte „onwaarschijnlijk”.

Faber, oogarts van het Oogziekenhuis Rotterdam, noemt het „top” en „fantastisch” dat het kabinet zo een eerste stap zet, maar merkt op dat het advies van de onderzoeksraad destijds „meteen had moeten worden overgenomen”. De oogartsen willen een totaalverbod voor consumentenvuurwerk, met vuurwerkshows door professionals. „Dan heb je geen kans meer op dat soort letsels. Laten we nu maar kijken wat de letselschade is bij een gedeeltelijk verbod en van daaruit verder gaan.”

De artsen zijn ook betrokken bij het zogenoemde Vuurwerkmanifest, een online initiatief voor een verbod op consumentenvuurwerk.