Onzekerheid over herstel is reden vertrek Bruins

Onzekerheid over de duur van het herstel van minister Bruno Bruins (Medische Zorg en Sport) is de reden van zijn aftreden, aldus premier Mark Rutte. Bruins is oververmoeid en moet van artsen rust houden. „Ik vind het ontzettend triest dat dit zo afloopt.”

De aard van de crisis vraagt om een bewindspersoon die er meteen weer vol voor kan gaan, was volgens de premier de argumentatie van Bruins om direct te vertrekken. De bewindsman was een dag eerder onwel geworden in de Tweede Kamer.

Rutte heeft donderdagmorgen nog geprobeerd zijn partijgenoot Bruins over te halen om er een weekend over na te denken. „Maar hij was niet te vermurwen”, aldus de premier. Hij respecteert het besluit van Bruins.

Minister Hugo de Jonge (Volksgezondheid) neemt permanent de taak van de bestrijding van het coronavirus over. Er komt zo spoedig mogelijk een opvolger voor Bruins, liet Rutte weten.