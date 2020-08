‘Onzekerheid over financiële toekomst bij ouderen neemt toe’

Bij ouderen is sprake van een groeiend gevoel van onzekerheid ten aanzien van hun financiële toekomst. Dat stelt seniorenorganisatie KBO-PCOB na een onderzoek onder 1300 ouderen. Volgens de belangenvereniging zijn ouderen zo onzeker omdat het nog onduidelijk is wat de gevolgen van de coronacrisis precies zullen zijn. Ook het hele proces rond de hervorming van het pensioenstelsel draagt bij aan dit gevoel.

Volgens zes op de tien senioren ligt er momenteel te veel nadruk op ondersteuning van ondernemers en mensen met werk en te weinig op koopkracht van ouderen, constateert KBO-PCOB. „De overheid trok de afgelopen maanden ruim de portemonnee om de negatieve gevolgen van de coronacrisis het hoofd te bieden. Maar straks komt de vraag: hoe verdelen we de lasten? Dat is een vraag die veel senioren bezighoudt”, legt KBO-PCOB-directeur Manon Vanderkaa uit.

Senioren zien de economische vooruitzichten daarnaast somber in. Negen op de tien ondervraagde senioren, van wie de gemiddelde leeftijd lag op 74 jaar, denken dat de economie zal verslechteren.

Ook leven er vragen over het pensioen van de toekomst. Zeven op de tien senioren voelen zich op de hoofdlijnen goed geïnformeerd over de hervorming van het pensioenstelsel. Toch is het gevoel van financiële zekerheid bij ongeveer de helft van de ouderen negatief beïnvloed, aldus KBO-PCOB.