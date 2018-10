„Onwetendheid over oorzaak natuurverlies”

91 procent van de Nederlanders weet niet dat voedselproductie wereldwijd de grootste oorzaak is van natuurverlies. Dit blijkt uit onderzoek dat Wereld Natuur Fonds (WNF) publiceert op Wereldvoedseldag, dinsdag 16 oktober.

Op Wereldvoedseldag wordt wereldwijd aandacht geschonken aan voeding en voedselzekerheid. Dat voedselproductie en -verspilling de belangrijkste oorzaken zijn van verlies van plant- en diersoorten is echter nog nauwelijks bekend. Zo is landbouw de grootste oorzaak van ontbossing en het verdwijnen van leefgebied voor diersoorten. Ook wordt 69 procent van het zoetwater verbruikt voor voedselproductie.

Het onderzoek in Nederland is onderdeel van een internationale enquête, waarbij in totaal 11.000 mensen in Australië, Brazilië, Colombia, India, Indonesië, Maleisië, Zuid-Afrika, Groot-Brittannië, de Verenigde Staten en Nederland zijn bevraagd. Deze landen staan voor de grootste uitdagingen als het gaat om natuurverlies gerelateerd aan het voedselsysteem. In Nederland werden 1005 mensen bevraagd.

Ook in Nederland is de vaak intensieve landbouw de grootste bedreiging voor natuur, zegt Natasja Oerlemans, hoofd afdeling voedsel & landbouw van het WNF. „Onze rijkdom aan dieren en planten in Nederland keldert in een rap tempo. Zo’n twee derde van ons Nederlandse landschap, en daarmee van onze natuur, bestaat uit boerenland. Het is van groot belang dat we de omslag maken naar een landbouw die samengaat met rijke natuur en een aantrekkelijke leefomgeving.”

Ze vindt dat alle partijen - natuurorganisaties, overheid, bedrijfsleven, voedselproducenten en consumenten - moeten bijdragen aan oplossingen door samen te werken. „Bijvoorbeeld door boeren te belonen voor duurzame voedselproductie. Consumenten kunnen een verschil maken door vaker te kiezen voor plantaardige producten en duurzaam geproduceerd voedsel.”