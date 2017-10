‘Onwel’ geraakte man valt behulpzame agent aan

Een agent die een schijnbaar onwel geraakte man in Kaatsheuvel maandag wilde helpen is door die man ernstig mishandeld. De politieman liep verschillende (bijt)wonden in zijn gezicht, handen, buik en been op. De verdachte, een 32-jarige man zonder woon- of verblijfplaats, kon worden opgepakt.

De agent reed in de ochtend in een onopvallende politieauto door de Peperstraat en zag iemand op straat liggen. Hij stapte uit en wilde hulp bieden. Vervolgens werd hij vanuit het niets door de man aangevallen. Het tweetal raakte in gevecht. Toegesnelde agenten konden hun collega ontzetten. Vijf agenten moesten er aan te pas komen om de 32-jarige onder controle te krijgen.

De agent is in het ziekenhuis aan zijn verwondingen behandeld. Waarom de man de agent aanviel is nog niet duidelijk. Hij zit vast en wordt gehoord.