Onweer, harde wind en veel neerslag in noorden en oosten

In Groningen, Drenthe en Overijssel is het zaterdag een aantal uren zwaar weer geweest. Het was in Groningen korte tijd code oranje, er was hagel, er kwamen zware windstoten tot ongeveer 75 kilometer per uur voor en er viel veel neerslag in korte tijd. Code oranje betekent grote kans op gevaarlijk of extreem weer waarbij de impact groot is en er kans is op schade, letsel of veel overlast.

Aan het begin van de avond werd dat veranderd in code geel, net als in Drenthe en Overijssel en enige tijd later in ‘normaal’, code groen.

Op social media waren zaterdag foto’s te zien van dikke hagelstenen in het noorden van het land, sommige ruim 3 centimeter groot.