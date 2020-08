Onweer en regen trekt over het land

Noodweer is zondag over het land getrokken en heeft voor veel wateroverlast gezorgd. Het noodweer begon in het zuiden van het land en verplaatste zich gedurende de middag en avond naar het noorden. Het KNMI kondigde voor meerdere provincies een zogeheten code oranje af, en waarschuwde voor onweersbuien, grote hagelstenen (2-4 centimeter), windstoten en veel neerslag.

Op veel plekken in het land werd de lucht gitzwart en bliksemde het ook. In Limburg stonden in onder meer Brunssum zondagmiddag al straten blank. Ook waaiden veel takken en bomen op wegen, in tuinen en op auto’s. De veiligheidsregio NHN meldt dat de brandweer voor diverse meldingen van wateroverlast in Noord Holland Noord moest uitrukken. Kruipruimtes van woningen liepen onder en straten stonden blank.

NH Nieuws meldt dat de afhandeling van vliegtuigen op Schiphol tweemaal korte tijd moest worden stilgelegd vanwege het noodweer boven de luchthaven. Vliegtuigen die op weg waren naar Schiphol moesten rondjes vliegen boven Flevoland en Zuid-Holland, omdat landen niet verantwoord was. Een Boeing 737 van KLM is na meerdere naderingspogingen uitgeweken naar Groningen, weet NH Nieuws.

Code oranje betekent in de woorden van het KNMI: wees voorbereid. Er is grote kans op gevaarlijk of extreem weer waarbij de impact groot is en er kans is op schade, letsel of veel overlast. Dit kan heel lokaal zijn.

Even na 22.00 uur meldde het KNMI nog dat in de provincies Overijssel, Friesland en Drenthe en tevens boven het IJsselmeergebied en het Waddengebied de komende uren nog code oranje geldt voor onweersbuien, lokaal met zware windstoten rond 75 km/u en lokaal met hagel (2-4 cm) en mogelijk veel neerslag in korte tijd. Code oranje voor de provincie Flevoland en Noord-Holland was toen beëindigd, daar geldt nog code geel. Net als in Groningen en Gelderland. Code geel betekent: wees alert. Er is mogelijk kans op gevaarlijk weer. Dit zijn weersituaties die in Nederland vaak voorkomen waarbij het raadzaam is op te letten, met name als men onderweg is.