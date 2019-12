Onvoldoende bewijs: vrijspraak voor doden vrouw in Thailand

De 49-jarige Bert den D. is vrijgesproken voor doodslag op zijn echtgenote in Thailand in 2007. Volgens de rechtbank in Den Haag is er onvoldoende bewijs dat de man uit Benthuizen de hand had in de dood van zijn 37-jarige vrouw, wier skelet acht tot twaalf maanden na haar dood in een beerput bij de voormalige woning van de verdachte werd gevonden. De doodsoorzaak kon niet meer worden vastgesteld.

De rechtbank onderstreept dat er meerdere feiten en omstandigheden waren die Den D. wel degelijk verdacht maken. Maar omdat niet bewezen kan worden hoe de vrouw om het leven is gekomen en wat daaraan voorafging, wordt Den D. vrijgesproken.

Den D. heeft altijd ontkend dat hij iets te maken had met de dood van zijn vrouw, die volgens hem in 2007 naar haar moeder in Maleisië was gegaan. Toen hij niets meer van haar hoorde, besloot hij boos te gaan scheiden en in Nederland te blijven.

Tijdens de inhoudelijke behandeling van de zaak vertelden getuigen dat het echtpaar vaak ruzie had. De vrouw had in een telefoongesprek met haar moeder gezegd dat Den D. haar mishandelde en dat als ze niet binnen een week in Maleisië zou aankomen, de moeder de politie moest waarschuwen.