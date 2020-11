Onverzekerde gelovige draait op voor schade dodelijk ongeval

Een 50-jarige man uit Dodewaard is donderdag veroordeeld tot een taakstraf van 240 uur voor een fatale aanrijding met een fietsster in juni vorig jaar in Veenendaal. De man is op grond van zijn levensovertuiging niet verzekerd en draait persoonlijk op voor de financiële schade van het dodelijke verkeersongeluk, wat voor de rechtbank in Utrecht reden was om hem geen gevangenisstraf op te leggen.

Het ongeluk gebeurde op de kruising van de Jan Steenlaan en de Rondweg-West, waar de bestuurder door rood licht reed met een snelheid van 65 kilometer per uur, waar 50 is toegestaan. De overstekende fietsster werd meters door de lucht geslingerd en kwam verderop op de weg terecht. Ze overleed ter plekke aan haar verwoningen.

Op dodelijke verkeersongelukken waarbij sprake is van ernstige schuld staan doorgaans gevangenisstraffen van een half jaar. De rechtbank besloot op advies van de reclassering geen celstraf op te leggen, zodat hij zijn bedrijf kan voortzetten en als kostwinner voor zijn grote gezin kan blijven zorgen.

Het waarborgfonds gaat de aan de nabestaanden uitgekeerde bedragen op de onverzekerde man verhalen. „Dit betekent dat hij en zijn gezin de grote financiële gevolgen van het strafbare feit lang zullen voelen. Een gevangenisstraf zal, naast de gevolgen voor zijn bedrijf en gezin, ervoor zorgen dat zijn schulden nóg verder oplopen”, redeneert de rechtbank.