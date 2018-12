Onverwachte wending proces „Staatsliedenbuurt”

De strafzaak in hoger beroep over de dubbele liquidatie in de Amsterdamse Staatsliedenbuurt heeft fikse vertraging opgelopen door een onvoorziene ontwikkeling. Op de laatste dag van het proces, vrijdag, kwam advocate Bénédicte Ficq met een video op de proppen waaruit zou blijken dat Benaouf A., de centrale getuige in de zaak, op cruciale onderdelen heeft gelogen. Het hof heeft de zaak voor onbepaalde tijd aangehouden.

Op de video zegt een man dat hij van Benaouf A. heeft gehoord dat die heeft gelogen over de herkenning van een van de verdachten, Anouar B., ten tijde van de schietpartij.

B. en medeverdachte Adil A. zijn door de rechtbank veroordeeld tot levenslang. Dinsdag eiste het Openbaar Ministerie in hoger beroep ook levenslang.

Benaouf A. zegt dat hij verdachte A. heeft herkend als een van de inzittenden van een Audi vanwaaruit is geschoten.