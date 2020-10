Ontzander stopt met granuliet als er toch risico’s zijn

Ontzander Nederzand BV stopt direct met het toepassen van granuliet in de zandwinplas Over de Maas, als uit nieuw onderzoek blijkt dat dit restproduct toch risico’s voor het milieu oplevert. Dat heeft directeur Herman van der Linde van Nederzand dinsdag gezegd.

Ingenieursbureau Arcadis gaat het onderzoek doen in opdracht van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. De resultaten moeten in december op tafel liggen. Nederzand zal geen granuliet storten zolang het onderzoek loopt, aldus Van der Linde.

Granuliet is een restproduct uit de weg- en waterbouw. Het wordt gebruikt om de diepe zandwinplas ondieper te maken. De gemeente West Maas en Waal en omwonenden hebben grote bezwaren tegen het gebruik van granuliet in water, omdat daardoor de kankerverwekkende stof acrylamide vrij zou kunnen komen. Uit eerdere onderzoeken bleek dat granuliet geen milieurisico’s oplevert, maar omdat de discussie aanhoudt besloot minister Cora van Nieuwenhuizen recent dat er een nieuw, onafhankelijk onderzoek moest worden gedaan door een externe partij.

Het granuliet wordt volgens Van der Linde twee tot drie keer per week aangevoerd met schepen, die elk 3000 ton grondstof bevatten. Arcadis wil nog drie willekeurige monsters uit de ladingen nemen. Daarna legt Nederzand de aanvoer stil, totdat het onderzoek is afgerond. „Niet omdat wij denken dat het niet veilig is, maar vanwege de grote onrust die is ontstaan”, aldus de directeur.

Als Nederzand helemaal geen granuliet meer kan gebruiken, moet het bedrijf andere grond inzetten om de herinichting van Over de Maas te kunnen voltooien. „In het uiterste geval gaan we minder bouwstoffen uit de plas halen dan de bedoeling was”, stelt Van der Linde. Het zandwinproject in de uiterwaard van de Maas moet eind 2021 klaar zijn.