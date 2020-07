Ontwikkelingsorganisaties: hulpbedrag minister Kaag ontoereikend

Een grote groep Nederlandse ontwikkelingsorganisaties bekritiseert het kabinetsbesluit om 150 miljoen euro beschikbaar te stellen voor hulp aan kwetsbare landen om de gevolgen van de coronacrisis op te vangen. De organisaties noemen het bedrag „een bescheiden stap in de goede richting, maar ontoereikend”.

Na wekenlang overleg werden de coalitiepartijen het vrijdag eens over extra steun aan de begroting van minister Sigrid Kaag (Ontwikkelingssamenwerking). De 150 miljoen is veel minder dan de Adviesraad Internationale Vraagstukken (AIV) wil. Die adviseerde in mei een miljard extra te investeren in hulp.

De organisaties vinden het door de coalitiepartijen gevonden compromis niet in verhouding tot wat nodig is om de pandemie te bestrijden en vinden de Nederlandse bijdrage schril afsteken tegen bijvoorbeeld de bijdrage van Duitsland (3 miljard).

Onder de twintig organisaties die kritiek leveren vallen onder andere het Aidsfonds, Hivos, Oxfam Novib en Plan International Nederland.