Ontwikkeling Paleis Soestdijk gaat nieuwe fase in

De herbestemming van Paleis Soestdijk krijgt meer vorm. De gemeenteraad buigt zich de komende twee weken in meerdere sessies over het voorontwerp bestemmingsplan van het voormalige woon- en werkpaleis van koningin Juliana en prins Bernhard. Dinsdag is de eerste bijeenkomst. Wethouder Erwin Jansma verontschuldigde zich aan het begin van de vergadering voor de omvang van de agendastukken. „Het gaat om duizend pagina’s.”

De nieuwe eigenaar wil het paleis renoveren. Het icoon moet de Nederlandse innovatieve maak-en kennisindustrie een etalage bieden. Er komen onder meer kantoren, een hotel en een restaurant. Om de ambitieuze plannen te bekostigen, wil de eigenaar aan de overkant van de straat tien luxueuze appartementengebouwen bouwen.

Partijen zijn nu nog verdeeld. De raad laat zich dinsdag informeren over de plannen. De daaropvolgende avonden komen tientallen insprekers aan het woord. Volgende week volgt een debat en op 15 augustus nemen de raadsleden een besluit.

In Baarn maken veel mensen zich grote zorgen over Soestdijk. Vooral de evenementen op het landgoed zijn een doorn in het oog. Ook het (toenemende) verkeer en parkeerproblemen baren veel Baarnaars zorgen.

Als de gemeenteraad instemt met het voorontwerp bestemmingsplan, dan komt dit hierna ter inzage. Inwoners, omliggende gemeenten en andere partijen mogen hierop reageren.