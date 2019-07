Ontwerper Wim Crouwel in New York bekroond

Grafisch ontwerper Wim Crouwel (90) heeft in de Verenigde Staten een prestigieuze prijs gekregen. Het is een medaille die zijn Amerikaanse vakgenoten van de Type Directors Club hem toekennen voor zijn hele oeuvre. De toekenning vindt woensdagavond plaats in New York.

Crouwel is sinds 1955 actief op het gebied van grafisch ontwerp en productontwerp. Hij was een van de oprichters van het invloedrijke ontwerpbureau Total Design. Crouwel ontwierp onder meer affiches voor het Stedelijk Museum en het Van Abbemuseum en introduceerde ook verschillende lettertypen, waarvan het geometrische New Alphabet uit 1967 het bekendste is. Omdat hij het raster (‘grid’) graag als hulpmiddel gebruikte, kreeg Crouwel de bijnaam Mr Gridnik.

De Type Directors Club kent sinds 1967 medailles toe aan de meest inspirerende en invloedrijke typografen. Onder eerdere ontvangers is ook de Nederlandse letterontwerper Gerard Unger, die vorig jaar overleed.