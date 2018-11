Ontwerper ANWB-borden Gerard Unger overleden

In zijn woonplaats Bussum is letterontwerper Gerard Unger vrijdag overleden. Zijn zwager heeft dat aan het ANP gemeld. Unger is vooral bekend om zijn ontwerp van de blauwe ANWB-bewegwijzeringsborden langs en boven de wegen. Ook de wegwijsborden in de Amsterdamse metro en de toeristische wegwijzers in Rome zijn van zijn hand.

Unger volgde zijn grafische opleiding aan de Gerrit Rietveld Academie in Amsterdam, waar hij ook lang docent was. Van 2006 tot 2012 was hij hoogleraar Typografische Vormgeving aan de Universiteit Leiden. Hij ontwierp postzegels, munten, huisstijlen voor bedrijven en maar liefst 23 lettertypes. Zo tekende hij de letter Swift, die in gebruik is bij Trouw, en Capitolium News, die wordt gebruikt door de Volkskrant.

Gerard Unger was 76 jaar oud.