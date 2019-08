Ontwerp dakconstructie AZ schoot tekort

Het dak van het AFAS Stadion in Alkmaar, het stadion van voetbalclub AZ, is ingestort doordat de harde wind het naar beneden drukte. De dakconstructie was niet ontworpen op zo'n neerwaartse windbelasting. Bovendien waren lasverbindingen in de draagconstructie te dun en was de constructie door eerdere stormen al verzwakt.

Dit stelde Erik Middelkoop van Royal Haskoning DHV vrijdagmiddag. Het bedrijf onderzocht waarom het stadiondak deels instortte en presenteerde in het AFAS Stadion de voorlopige bevindingen. Volgens hem is bij het ontwerp, de doorberekening en de productie "heel veel misgegaan".

Het dak bezweek op zaterdag 10 augustus. Er stond toen een harde zuidwesterstorm.