Ontvoerders Curaçao geven zichzelf aan

Op Curaçao hebben zich vrijdag bij de politie een 29-jarige man en een 33-jarige vrouw gemeld, die worden verdacht van ontvoering van een Nederlandse stagiaire ruim twee maanden geleden. Beiden komen uit Curaçao. Donderdag had de politie beelden vrijgegeven waarop de twee staan.

De politie gaf de beelden vrij in de hoop tips te krijgen over de ontvoering. Het meisje werd op 25 augustus ‘s nachts meegenomen door een man en een vrouw in een auto nadat ze een eetgelegenheid had bezocht.

Ze werd gedwongen geld te pinnen en daarna werd ze gekneveld van een heuvel gegooid. De stagiaire overleefde de val van de heuvel en is inmiddels weer thuis.