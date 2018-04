Ontvoerde bemanningsleden Nigeria leven nog

De elf vermiste bemanningsleden van het Nederlandse vrachtschip FWN Rapide zijn nog in leven. De Groningse rederij ForestWave heeft een zogeheten ‘proof of life’ gekregen. Wat voor bewijs dat is en hoe de gijzelaars er aan toe zijn, wil het bedrijf niet zeggen. „We werken eraan ze zo snel mogelijk vrij te krijgen”, laat een woordvoerder weten na een bericht van RTL Nieuws.

Afrikaanse piraten gijzelden afgelopen weekend elf van de veertien bemanningsleden van de FWN Rapide. Het schip was onderweg van Takoradi in Ghana naar Port Harcourt in Nigeria. De bemanningsleden moesten met de piraten mee naar land. Twee anderen wisten te ontsnappen, een ander ontkwam aan gijzeling door zich te verstoppen.

Het is nog niet duidelijk waar de gijzelaars zijn en wat hun gijzelnemers willen. Aan boord waren geen Nederlanders.