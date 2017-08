Ontuchtverdachte De Bilt doet zelfmoordpoging

De 27-jarige medewerker van een buitenschoolse opvang in De Bilt die wordt verdacht van kindermisbruik, heeft een zelfmoordpoging gedaan. Hij deed dat donderdagochtend in zijn cel, meldde het Openbaar Ministerie (OM). Na de mislukte poging is de man naar het ziekenhuis gebracht.

Pedagogisch medewerker Bart C. wordt verdacht van misbruik van meerdere jonge kinderen. De man uit Utrecht werd opgepakt nadat twee kinderen uit een gezin hun ouders hadden verteld dat zij seksuele handelingen bij hem moesten verrichten. Nadat justitie alle ouders van kinderen op de opvang had bijgepraat, kwamen nog enkele aangiften binnen. Het exacte aantal heeft het OM niet bekendgemaakt.