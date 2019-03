In Enschede is woensdag een trein ontspoord, doordat deze tegen een omgewaaide boom was gereden. Door de klap is de trein uit de rails geraakt, maar geen van de 35 passagiers raakte gewond. Ze maken het goed en worden door de brandweer uit de trein gehaald.

De trein was onderweg naar het Duitse Gronau. De lijn wordt bediend door de Duitse verkeersleiding. Omdat het incident op Nederlands grondgebied gebeurde, verzorgt ProRail wel de afhandeling ervan, zo liet de spoorbeheerder weten.