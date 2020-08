‘Ontspannen in natuur maakte coronacrisis draaglijker’

Tijdens de coronacrisis trokken veel mensen de natuur in om te ontspannen en tot zichzelf te komen. In onderzoek dat Motivaction deed in opdracht van Vogelbescherming Nederland geeft 62 procent van de ondervraagde Nederlanders aan dat ze die stressvolle tijd van de intelligente lockdown beter zijn doorgekomen omdat ze konden ‘ontsnappen’ in de natuur. De vogelbescherming roept de overheid daarom op om extra te investeren in groen.

Uit het onderzoek komt naar voren dat mensen veel behoefte hebben aan meer groen in hun nabije omgeving en aan groen van betere kwaliteit. Daarbij gaat het niet alleen om natuurgebieden en nationale parken maar ook om stadsparken.

Het onderzoek van Motivaction is in juli gehouden onder 1049 mensen.