Ontsnapte tbs'er Van Z. opgepakt in Parijs

De 40-jarige ontsnapte tbs'er Ronald van Z. is woensdag opgepakt in Parijs. Dat meldt Omroep Gelderland. Van Z. nam vrijdag 4 oktober de benen tijdens een verlof vanuit de Nijmeegse Pompekliniek. Daar zat hij vast wegens zedendelicten. De moeder van Van Z. bevestigt aan de omroep dat haar zoon is opgepakt. Van Z. ontsnapte vrijdag in Nijmegen op de fiets aan zijn begeleiding. De politie maakte na drie dagen zijn naam publiekelijk bekend in de hoop op tips van getuigen. Ook werd een foto verspreid.

De tbs'er probeerde te onderhandelen over zijn terugkeer. Van Z. zei in een e-mailwisseling met Omroep Gelderland ondergedoken te blijven totdat twee medewerkers zouden opstappen. De Pompekliniek ging niet in op die eis.