Ontsnapte tbs’er Van Z. opgepakt in Parijs

De 40-jarige ontsnapte tbs’er Ronald van Z. is woensdag opgepakt in Parijs. Dat bevestigen zijn advocaat Job Knoester en het Openbaar Ministerie (OM). Van Z., die in de Pompekliniek in Nijmegen verbleef, ging er vrijdag vandoor tijdens een uitstapje op de fiets.

De tbs’er werd woensdagavond rond 19.00 uur aangehouden in een internetcafé, zei een woordvoerder van het Landelijk Parket van het OM. Hij kon verder geen details geven.

Van Z. is in 2014 veroordeeld tot tbs met dwangverpleging voor enkele zedendelicten. Hij zocht daarbij via internet contact met minderjarigen en sprak met ze af. In twee van deze gevallen leidde dit tot ontuchtige handelingen.

De politie waarschuwde na zijn ontsnapping dat mensen de man niet moeten benaderen. Justitie gaf eerder deze week de identiteit en een foto vrij van de man.