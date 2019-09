Ontsnapte tbs’er uit Barneveld opgepakt

De 42-jarige tbs’er uit Barneveld die er donderdagmiddag vandoor ging tijdens een begeleid fietsverlof in Malden (Gelderland) is vrijdag even voor 16.00 uur in het Zeeuwse Rilland teruggevonden.

Dat bevestigt een woordvoerster van het openbaar ministerie vrijdagmiddag.

De politie kreeg een tip nadat eerder vrijdag een opsporingsbericht was verspreid, omdat de man een gevaar voor zichzelf en zijn omgeving zou kunnen vormen.

De man verbleef in de Pompekliniek in Nijmegen, nadat hij in 2013 tot tbs met dwangverpleging was veroordeeld wegens het misbruiken van zes meisjes van zes en zeven jaar. Hij werd in Rilland op een camping herkend.

De tbs’er nam tijdens een fietstochtje in de buurt van de kliniek ineens een afslag en verdween. Later die middag pinde hij nog in het Limburgse Gennep, ongeveer 15 kilometer van Malden. Vanaf daar ontbrak ieder spoor. Het OM toonde een foto van de pinnende man op de website van de politie, samen met zijn portretfoto.

Een speciaal opsporingsteam van de politie heeft met man en macht naar de voortvluchtige tbs’er gezocht. Omdat hij zijn misdrijven destijds pleegde in de buurt van Barneveld werd die gemeente uitgekamd. Er is onder andere een helikopter ingezet. Zijn slachtoffers en hun ouders werden gewaarschuwd.

Het verlof is een belangrijk onderdeel van de behandeling van een tbs’er. Zo kan iemand oefenen met het verblijf buiten de kliniek. Een tbs’er mag pas met verlof als hij of zij voldoende vooruitgang heeft geboekt. De eerste fase van verlof is onder begeleiding naar buiten gaan.

Het is niet bekend met hoeveel begeleiders de man uit Barneveld buiten was.

Twee weken geleden ontsnapte uit de Nijmeegse Pompekliniek ook een tbs’er door uit een raam te stappen en daarna over een hek te klimmen. Deze man werd nog dezelfde dag teruggevonden in de omgeving.