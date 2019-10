Ontsnapte tbs'er stelt eisen voor terugkeer

De 40-jarige zedendelinquent die vrijdag ontsnapte uit de Pompekliniek in Nijmegen probeert te onderhandelen over zijn terugkeer, meldt Omroep Gelderland. Ronald van Zwam blijft ondergedoken totdat twee medewerkers aftreden, zo schrijft hij in een e-mailwisseling met de omroep.

Van Zwam zocht maandagavond en dinsdag via e-mail contact met Omroep Gelderland. In een e-mailwisseling spreekt hij van misstanden bij de Pompekliniek. Het personeel zou onderbezet zijn en te druk voor goede begeleiding. Verloven zouden daardoor te vaak worden uitgesteld. Therapie zou hij nauwelijks krijgen. Volgens Van Zwam wordt er van alles de kliniek binnengesmokkeld, van cocaïne en cannabis tot drank en (kinder)porno.

De gevluchte tbs'er zegt zich 'besodemieterd' te voelen door personeel van de Nijmeegse kliniek. Vanwege deze misstanden ontsnapte hij, liet hij Omroep Gelderland weten. Hij blijft ondergedoken totdat twee medewerkers, de directeur patiëntenzorg en de behandelcoördinator, aftreden, schrijft hij. De Pompekliniek gaat niet in op de eisen, meldt Omroep Gelderland.