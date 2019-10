Ontsnapte tbs’er snel terug in Nederland

De ontsnapte tbs’er Ronald van Z., die woensdagavond is opgepakt in Parijs, is naar verwachting snel terug in Nederland. Volgens het Openbaar Ministerie is dat binnen een week geregeld, tenzij de man zich tegen uitlevering zou verzetten. Maar dat verwacht zijn advocaat Job Knoester niet, zei hij donderdagochtend.

Van Z. is op aanwijzing van de Nederlandse politie in een Frans internetcafé gearresteerd. De tbs’er verbleef in de Pompekliniek in Nijmegen. Hij ging er vrijdag tijdens een begeleid fietsverlof in Nijmegen vandoor. Hij zou zijn vlucht zorgvuldig hebben voorbereid. In e-mailcontacten met Omroep Gelderland zegt hij dat hij buiten het zicht van een begeleider van de kliniek een fietstas met kleren, eten en een kaart mee kon nemen tijdens zijn verlof.

Waar Van Z. wordt opgesloten als hij weer terug is in Nederland, was donderdag nog niet duidelijk.