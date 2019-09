De 42-jarige tbs’er die er donderdagmiddag vandoor ging tijdens een begeleid fietsverlof in Malden (Gelderland) is vrijdag in het Zeeuwse Rilland teruggevonden. Dat bevestigt een woordvoerster van het Openbaar Ministerie.

De man verbleef in de Pompekliniek in Nijmegen, nadat hij in 2013 tot tbs met dwangverpleging was veroordeeld wegens het misbruiken van minderjarige meisjes.