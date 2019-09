Ontsnapte tbs’er Nijmegen snel weer opgepakt

Een tbs’er die afgelopen nacht wist te ontsnappen uit de Pompekliniek in Nijmegen, is enkele uren later alweer opgepakt door de politie. De man had een raam geforceerd en kon daarna over een hek klimmen. Een woordvoerster van het ministerie van Justitie en Veiligheid bevestigde dinsdag berichtgeving daarover van De Telegraaf.

De man is teruggebracht naar de kliniek. De woordvoerster wil niets zeggen over de persoonlijke omstandigheden van de man. Ook wil ze verder geen details geven over de manier waarop hij naar buiten kon komen.

De beveiliging had ontdekt dat de man weg was uit zijn cel, waarna de politie werd ingeschakeld. Volgens standaardprocedure werd de instelling na de ontsnapping ‘op slot’ gezet om de boel te onderzoeken. Het onderzoek naar de ontsnapping gaat nog verder.