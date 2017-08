Ontsnapte tbs’er in Hoogvliet aangehouden

De politie en het opsporingsteam voor voortvluchtigen FastNL hebben maandagmiddag in de buurt van Rotterdam-Hoogvliet een ontsnapte vijftigjarige tbs’er aangehouden.

Het Openbaar Ministerie kan niet bevestigen dat het gaat om een vijftigjarige Rotterdammer die op 17 augustus ontsnapte uit de Pompekliniek in Nijmegen. Deze man was in 2011 veroordeeld voor een reeks overvallen op textiel- en drogisterijzaken in onder meer Burgum, Wolvega en Ommen. In januari 2016 is hij ook nog een keer veroordeeld voor een diefstal met geweld.