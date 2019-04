De man die woensdagochtend ontsnapte uit de gevangenis Esserheem in de Drentse plaats Veenhuizen, is opgepakt in het Groningse Kropswolde. De politie kon hem inrekenen door een tip. Kropswolde ligt zo’n 35 kilometer ten noordoosten van Veenhuizen.

Woensdag werd een grootschalige zoekactie gedaan naar de man, waarbij speurhonden en een helikopter werden ingezet. De Dienst Justitiële Inrichtingen (DJI) onderzoekt hoe de man heeft kunnen ontsnappen. Waarvoor de man vastzat, is niet bekendgemaakt.