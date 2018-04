Ontsnapte IJslander opgepakt in Amsterdam

Een man die vorige week was ontsnapt uit een gevangenis in IJsland, is opgepakt in Amsterdam. Volgens de politie gebeurde dat zondagavond in het centrum van de hoofdstad. De man, Sindri Thór Stefánsson, wordt verdacht van het stelen van honderden computers die worden gebruikt voor het minen (delven) van virtueel geld, waaronder de bitcoin. Die apparaten zijn bij elkaar enkele miljoenen waard.

De computerdiefstal gebeurde eind vorig jaar. In februari was de man opgepakt, samen met tien andere verdachten. Hij zat vast in een gevangenis met minimale beveiliging. Hij sprong daar uit een raam, ging naar een vliegveld en stapte aan boord van een vliegtuig naar Zweden. Daarvoor hoefde hij geen paspoort te laten zien. In het toestel bleek ook de premier van IJsland te zitten.

Het is niet bekend hoe hij vanuit Zweden in Amsterdam is terechtgekomen. De politie wil niet zeggen hoe ze hem op het spoor is gekomen. Op zondag was een foto met Stefánsson op Instagram gezet. Daarop stond hij met twee vrienden voor De Bijenkorf op een zonovergoten Dam in Amsterdam.

Volgens IJslandse media wordt Stefánsson binnen een paar dagen uitgeleverd.

Virtuele munten, zoals de bitcoin, zijn gebaseerd op een soort collectief logboek. Daarin staan alle transacties. Om die bij te houden, moeten computers complexe wiskundige formules oplossen. Dat heet minen of delven. Wie als eerste de oplossing vindt, krijgt een beloning. Miners werken graag vanuit IJsland, omdat elektriciteit er heel goedkoop is.