Ontsnapte gevangene Vught weer gepakt

De gedetineerde die donderdag ontsnapte uit de gevangenis van Vught, is zondag aan het begin van de middag in Oss aangehouden. De man is weer vastgezet, meldt een woordvoerder van het Openbaar Ministerie.

De man zat in voorarrest, maar waarvoor is niet bekendgemaakt.

Na het bekijken van camerabeelden is donderdag vastgesteld dat de man rond 14.00 uur op de parkeerplaats van de gevangenis heeft gelopen. Hoe hij kon ontsnappen is niet duidelijk. De Dienst Justitiƫle Inrichtingen (DJI) zei daar eerder niets over.