Ontsnapte gevangene opgepakt in Rotterdam

Een gedetineerde die maandagmiddag tijdens vervoer naar de gevangenis in Grave (Brabant) ontsnapte, zit weer vast. Een speciaal team van de politie hield hem donderdagavond aan in een eetcafé aan de Oude Binnenweg in Rotterdam.

De 39-jarige Belg, die al bijna dertig jaar in Nederland woont, slaagde er eerder deze week in om uit de onopvallende politieauto te stappen en weg te rennen. De politie begon meteen een grote zoekactie. Ook de hulp van het publiek werd daarbij ingeschakeld, maar hij werd toen niet gevonden.

De man is bij politie en justitie bekend vanwege vermogensdelicten. België heeft een verzoek tot uitlevering gedaan omdat hij daar nog een gevangenisstraf moet uitzitten.