Ontsnapte gevangene Gheiybe op opsporingslijst

De 35-jarige ontsnapte gevangene Shahin Gheiybe is dinsdag op de nationale opsporingslijst geplaatst. Gheiybe zat vast voor een dubbele poging tot moord en heling en was hiervoor veroordeeld tot een celstraf van dertien jaar. Op de dag van zijn ontsnapping had hij pas twee jaar uitgezeten.

Gheiybe komt oorspronkelijk uit Iran. Hij woonde sinds 1996 met zijn familie in Nederland.

De politie heeft maandag huiszoekingen gedaan bij familieleden van de ontsnapte gevangene in Almere en Eemnes. Daarbij zijn recentere foto’s aangetroffen van Gheiybe, onder meer van eind november 2018.

Gheiybe zat vast in de penitentiaire inrichting Breda omdat hij in 2009 twee personen neerschoot tijdens een mislukte zakendeal. De slachtoffers zouden van hem voor 175.000 euro een partij computeronderdelen kopen. Toen de deal bijna rond was, schoot hij hen neer en ging er met het geld vandoor.