Ontsnapping uit gevangenis Vught

Uit de gevangenis in Vught is donderdagmiddag een gedetineerde ontsnapt. De man zat in voorarrest maar waar hij van wordt verdacht, is niet bekendgemaakt.

Volgens de standaardprocedure zijn eerst de gevangenis en het omliggende terrein doorzocht toen zijn verdwijning werd ontdekt. Hij is toen niet aangetroffen.

Na het bekijken van camerabeelden is vastgesteld dat de man rond 14.00 uur op de parkeerplaats van de gevangenis heeft gelopen. Hoe hij kon ontsnappen is niet duidelijk. De Dienst Justitiële Inrichtingen (DJI) zegt daar niets over.

De politie is gealarmeerd en probeert de ontvluchte gevangene te vinden. De verdachte man is daarbij in verschillende opsporingssystemen geregistreerd, laat de DJI weten.