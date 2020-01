Ontslagen leidinggevende in schandaal ProDemos niet vervolgd

De leidinggevende die bij ProDemos (bekend van rondleidingen door de Tweede Kamer en van de Stemwijzer) is ontslagen in verband met grensoverschrijdend gedrag, zal niet worden vervolgd. Dat heeft het Openbaar Ministerie bevestigd.

De man is onder meer beticht van (poging tot) zoenen en aanraken van medewerkers. ProDemos heeft aangifte tegen hem gedaan. Omdat de slachtoffers geen aangifte hebben gedaan, ziet het OM geen reden om tot vervolging over te gaan. Daarbij komt dat de betrokkenen niet minderjarig waren en „zich evenmin in een bijzonder kwetsbare positie bevonden ten tijde van de feiten”, aldus het OM.

Onafhankelijk onderzoek onder leiding van Tjibbe Joustra had scherpe kritiek op de gang van zaken bij ProDemos. Het duurde te lang voordat er werd ingegrepen toen signalen van misstanden naar buiten kwamen en er is weinig ruimte voor kritiek binnen de organisatie. Het personeels- en integriteitsbeleid schiet tekort, aldus het rapport van eind oktober.

Sindsdien zijn er eerste goede stappen gezet om de integriteit en veilige werkomgeving te verbeteren, aldus minister Raymond Knops (Binnenlandse Zaken) in een brief aan de Tweede Kamer. Er zijn onder meer extra vertrouwenspersonen aangesteld.