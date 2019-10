Ontslagen en reorganisatie bisdom Roermond

Veertien medewerkers van het bisdom Roermond verliezen gedeeltelijk of helemaal hun baan als gevolg van een ingrijpende reorganisatie. Die is een gevolg van teruglopende inkomsten uit onder meer de kerkbijdragen. Daardoor is dit jaar een tekort ontstaan van 1,3 miljoen euro op de begroting, maakte het bisdom donderdag bekend.

Tegenover teruglopende inkomsten staan toenemende kosten. Het bisdom verwacht ook voor de komende jaren tekorten, tenzij er nu wordt ingegrepen. Daarom besloot het bisdom tot het opheffen van enkele afdelingen zoals de catechistenopleiding Kairos evenals de Diocesane Pastorale Dienst en de Dienst Kerk en Samenleving.

Het bisdom gaat zich voortaan vooral toeleggen op onder meer het ondersteunen van parochies en het onderhoud van kerkgebouwen. De kantoren van het bisdom worden in twee in plaats van drie panden ondergebracht, en op termijn zal slechts één pand in Roermond onderdak bieden aan de kantoren.

Bisschop Harrie Smeets van Roermond betreurt het schrappen van banen, maar ziet geen andere mogelijkheid. Smeets zegt de kerk in de toekomst „vooral te zien als een gemeenschap van lokale gemeenschappen, waarbij het bisdom op de achtergrond ondersteunend aanwezig is.”