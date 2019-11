Ontslag or-voorzitter politie houdt stand

De korpschef van politie heeft de ex-voorzitter van de centrale ondernemingsraad van de Nationale Politie op juiste gronden ontslagen. Dat bepaalde de bestuursrechter in Utrecht maandag.

De 58-jarige Frank G. werd in december 2017 definitief ontslagen wegens ernstig plichtsverzuim. Hij raakte onder meer in opspraak door dure etentjes en feesten van de ondernemingsraad. Ook zou hij duizenden euro’s hebben opgenomen van de zakelijke creditcard die hij van de politie had gekregen. G. maakte bezwaar tegen dit ontslag. Het onderzoek naar hem was vooringenomen, meende hij. De bestuursrechter is het daar niet mee eens.

G. nam onterecht zijn vrouw mee op een dienstreis naar Curaçao, organiseerde buitensporige feesten en verantwoordde uitgaven van de creditcard van zijn werkgever niet, zo oordeelde de rechtbank.

Ook huurde hij anderen in waarbij belangen verstrengeld raakte. Volgens de bestuursrechter koos G. er voor om exorbitante uitgaven te doen. Hij ontmoedigde controle naar die uitgaven of maakte dat zelfs onmogelijk. „U ging stelselmatig over de schreef door te denken dat u uw eigen regels kon maken.” De ex-voorzitter had in zijn hoge positie bij de politie moreel de juiste keuzes moeten maken, stelt de rechter. Zijn verweer dat hij niet anders handelde dan anderen, doet daar niets aan af. „U had op uw invloedrijke positie juist de plicht om anderen bij te sturen.”

Tegen G. loopt nog een strafzaak wegens fraude.