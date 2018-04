Ontslag na grote fraude bij natuurorganisatie

Een medewerker van natuurorganisatie Landschap Noord-Holland (LNH) wordt verdacht van een grote fraude. Volgens LNH heeft de werknemer sinds 2013 in totaal bijna drie ton laten overmaken aan de eigen eenmanszaak. De medewerker is op staande voet ontslagen.

De verdachte werkte als projectleider bij LNH. In die positie werden er telkens kleinere bedragen overgemaakt aan het eigen bedrijf voor werkzaamheden die niet verricht waren. Tegen de medewerker is aangifte gedaan bij de politie.

De medewerker kwam er 41 keer mee weg, maar liep hij bij zijn 42e poging tegen de lamp. Toen werd vastgesteld dat er iets mis was met een factuur en leidde het spoor naar de eigen medewerker.

Er is door LNH een onafhankelijk onderzoek ingesteld om te kijken hoe de fraude heeft kunnen plaatsvinden en welke maatregelen nodig zijn om zoiets in de toekomst te kunnen uitsluiten. Ook word bekeken of ook andere organisaties door de fraude zijn benadeeld. Daarnaast heeft LNH juridische stappen genomen om te proberen zoveel mogelijk van de verduisterde gelden terug te krijgen.