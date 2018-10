Ontslag docent Driestar College om theaterstuk toegestaan

Het Driestar College mag de arbeidsovereenkomst met een docent die een theaterproductie maakt, ontbinden. Dat heeft de identiteitscommissie van scholenorganisatie VGS maandagavond uitgesproken.

De Goudse scholengemeenschap stelde docent A. J. van Essen eind augustus op non-actief omdat hij een theatervoorstelling maakt over zijn verleden. Hij was jarenlang gokverslaafd, totdat hij eind 2008 bij De Hoop in therapie ging.

Het Driestar College wees erop dat de docent in de gesprekken die het college van bestuur het afgelopen halfjaar met hem voerde naar aanleiding van zijn kritische uitlatingen over schoolzaken nooit de theaterproductie heeft aangekondigd. Van Essen stelde echter dat hij zijn directe leidinggevende vroegtijdig op de hoogte heeft gesteld.

De schoolleiding laakte het feit dat Van Essen nadat hij op non-actief was gesteld de publiciteit zocht en ook leerlingen met zijn visie benaderde, terwijl de school uit het oogpunt van vertrouwelijkheid niet op het conflict wilde ingaan.

Van Essen stelde dat hem onrecht is aangedaan. De commissie wees hem erop dat dit een zware aantijging is. Ook vroegen de commissieleden waarom Van Essen geen rekening heeft gehouden met de opvattingen in een groot deel van de achterban van de school over toneel.

Consistent beleid

Mr. A. Klaassen, advocaat van het Driestar College, zei dat de bestuurders eisen mogen stellen die nodig zijn tot verwezenlijking van de grondslag en dat medewerkers zich verplichten zich daaraan loyaal te conformeren. „In een veranderende tijd probeert de school cultuuruitingen te blijven toetsen aan Bijbelse kaders. De school blijft uitdragen: We behoren niet in dat theater.”

De VGS-commissie wees Van Essen erop dat reformatorische scholen erop worden afgerekend als ze niet consistent zijn in hun beleid. Het Driestar College heeft bij de kerndoelen van de onderbouw vrijstelling voor het onderdeel theater. De andere reformatorische middelbare scholen hebben aangegeven rond theater en toneel dezelfde beleidslijn als het Driestar College te volgen.

Van Essen stelde het als een roeping te zien zijn boodschap in deze vorm uit te dragen en daarom niet bereid te zijn van het plan af te zien. Hij betreurde het dat het gesprek niet over de inhoud, maar over de vorm gaat. De commissie wees hem erop dat de inhoud niet ter discussie staat, maar dat het vervaardigen van een theaterproductie door een docent niet past binnen de identiteitskaders van de school.

Respect

De commissie stelde dat het Driestar College Van Essen in 2009 een nieuwe kans gaf door hem tot docent te benoemen en dat het daarom temeer te betreuren is dat er nu een conflict is ontstaan. De commissieleden drongen erop aan op een goede manier uit elkaar te gaan.

Het college van bestuur stelde dinsdagmorgen in een brief aan het personeel, de medezeggenschapsraad en de ouders van de leerlingen aan wie Van Essen dit jaar zou lesgeven dat er op school altijd veel respect is geweest voor de wijze waarop Van Essen zijn verleden achter zich heeft gelaten. „Dat hij jonge mensen wilde waarschuwingen voor verslavingen, is in hem te prijzen. Daarover gaat ons geschil dan ook zeker niet; het gaat over de vorm waarin hij die waarschuwing wilde geven en over de transparantie daarover.”