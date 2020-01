De brandweer in Rotterdam is bezig met de ontruiming van een flat aan de Grote Beer nadat er brand was uitgebroken die tot veel rookontwikkeling in de gangen leidde. Een persoon raakte ernstig gewond door de brand en is overgebracht naar het ziekenhuis.

De brand is inmiddels gedoofd, maar veertig bewoners worden met behulp van twee hoogwerkers naar beneden gehaald, omdat ze niet via de gangen naar buiten kunnen. De bewoners worden tijdelijk in een stadsbus opgevangen.