Een appartementencomplex in aanbouw in Zutphen moest vrijdag worden ontruimd omdat er op het dak brand was uitgebroken. Het vuur ontstond volgens de brandweer door een defect in de zonnepanelen op het dak.

Bewoners en bouwvakkers konden na de brandmelding zelfstandig het pand verlaten. De brand was na enige tijd onder controle. Bewoners mochten daarna terug naar hun woning. Er is vooral schade aan het dak en de liftschacht.