Ontruiming om granaat in wijk Veghel

Een aantal inwoners van Veghel moet dinsdagavond hun huis uit vanwege een onstabiele granaat. Een magneetvisser had het explosief meegenomen naar de Parkietendonk.

De wijde omgeving is ontruimd in afwachting van de komst van de Explosieven Opruimingsdienst Defensie (EOD) „om alle risico’s voor omwonenden uit te sluiten”, aldus de politie.

In een sporthal in de buurt is plek voor mensen die daar behoefte aan hebben.

De huizen die ontruimd worden liggen in een straal van 100 meter om de plek waar de granaat ligt. Het gaat daarbij om ongeveer 50 tot 60 woningen. „Een flinke operatie, maar het verloopt zonder problemen”, aldus de politie.