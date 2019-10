Ontruiming na plofkraak in Spijkenisse

Een aantal woningen boven winkelcentrum ’t Plateau in Spijkenisse is ontruimd na een plofkraak. Volgens lokale media gaat het om een geldautomaat bij de Primera in het winkelcentrum. Er wordt nog gezocht naar de daders.

Door de explosie is een enorme ravage ontstaan. De bewoners worden opgevangen. Brandweer en bouw- en woningtoezicht doen onderzoek naar de situatie in de woningen. Omdat nog onduidelijk is of de situatie veilig is voor bewoners boven de ravage zijn alle hulpdiensten aanwezig.

Twee weken geleden was er al een plofkraak bij winkelcentrum Akkerhof.